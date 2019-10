BCP e Jerónimo Martins impulsionam abertura do PSI-20

Os relatos de um acordo parcial entre ambos, na semana passada, tinha animado os mercados, mas a escassez de detalhes em torno do acordo reduziu esse entusiasmo.





O foco dos investidores está agora no encontro de sexta-feira entre representantes do Reino Unido e da União Europeia que pode determinar um Brexit com acordo. No entanto, esse entendimento entre ambos pode depender das negociações que vão decorrer em Bruxelas na próxima sexta-feira. Boris Johnson vai apresentar uma proposta com novas leis para as áreas da pesca, agricultura e comércio.Apesar das boas indicações com o Brexit, a falta de progresso nas negociações comerciais entre os EUA e a China está a travar maiores ganhos.Por cá, na bolsa nacional, 15 cotadas negoceiam em território positivo, 2 na linha de água e 1 em queda. A apoiar está o o BCP que avança 0,83% para os 19 cêntimos por ação e também a Jerónimo Martins que ganha 0,6% para os 15,07 euros.A Galp vai subindo 0,3% para os 13,60 euros. Uma nota divulgada hoje por um analista da Bloomberg antecipou um impacto da queda do preço do petróleo nos resultados do terceiro trimestre deste ano, apesar do aumento de produção registado.

"É provável que a queda significativa dos preços dos hidrocarbonetos venha a pesar no EBITDA da Galp do terceiro trimestre, quando comparado com o ano passado, apesar do aumento de 21% na produção de ‘oil and gas’", segundo uma nota, divulgada pela agência de notícias.