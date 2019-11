BCP e Jerónimo Martins pressionam PSI-20 com quedas de quase 2%

O PSI-20 fechou a cair 0,19% para 5.293,74 pontos, apesar de a maioria das cotadas ter fechado em alta. Entre as 18 cotadas do índice, 11 subiram seis desceram e uma ficou inalterada.

Com a queda de hoje a bolsa nacional anulou os ganhos da véspera, a acompanhar a evolução das congéneres europeias. O sentimento nos mercados esta quarta-feira é negativo, devido sobretudo à postura assumida por Donald Trump sobre as negociações comerciais. Por um lado, o presidente dos EUA disse que um acordo com a China poderá ser assinado em breve, por outro, deixou o alerta: se não houver acordo poderá haver uma nova ronda de tarifas comerciais.





A contribuir para as quedas das bolsas está ainda a violência em Hong Kong, o terceiro maior mercado do mundo, que tem pressionado a negociação bolsista no resto do mundo. Bem como as declarações do presidente da Fed, que reiterou os sinais dados na última reunião em que baixou os juros pela terceira vez: o nível atual é apropriado e assim vai manter-se, exceto se a economia piorar ainda mais.