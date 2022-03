BCP e JM lideram quedas em dia vermelho em Lisboa

O PSI-20 fechou a perder 1,29%, para os 5.524,75 pontos, sendo, contudo, a segunda praça europeia menos castigada. Melhor apenas Madrid. Os mercados foram pressionados pelo fracasso das negociações de hoje entre Kiev e Moscovo sobre a invasão da Ucrânia.Das 19 cotadas do índice, sete fecharam com ganhos e 12 terminaram o dia no vermelho.As maiores quedas pertenceram aos pesos pesados BCP e Jerónimo Martins. Já a Galp liderou as subidas, limitando a perda do índice.O banco liderado por Miguel Maya caiu 5,53%, para os 0,1367 euros, acompanhando a queda do setor na Europa. Já a dona do Pingo Doce, que ontem apresentou os resultados de 2021, tombou 3,91%, para os 18,655 euros, com os investidores preocupados com a exposição na Polónia.Também a pressionar o índice esteve o grupo EDP: a EDPR cedeu 2,07%, para os 22,7 euros, enquanto a casa-mãe perdeu 2,02%, terminando o dia nos 4,319 euros.Pela positiva, os destaques vão para a Galp, que avançou 2,01%, para 11,16 euros, Greenvolt, que subiu 1,81%, até aos 6,20 euros, e Navigator, que ganhou 0,97%, encerrando nos 3,122 euros.