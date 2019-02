Os resultados empresariais continuaram a dominar a atenção dos investidores na Europa. O setor tecnológico foi o que mais subiu - perto de 2% - graças à valorização da sueca Hexagon, depois de ter apresentado resultados trimestrais fortes.



Logo atrás ficou o setor bancário, que avançou mais de 1%, graças à recuperação dos bancos espanhóis e italianos. Por cá, este desempenho impulsionou as ações do BCP. O banco ganhou 2,55% para 24,15 cêntimos, puxando pelo índice nacional.



A contribuir para estes ganhos esteve ainda a Jerónimo Martins. A retalhista ganhou 2,19% para 13,295 euros, o nível mais alto desde agosto. Já a EDP avançou 0,34% para 3,23 euros e a EDP Renováveis somou 0,38% para 7,88 euros.



Ainda no setor energético, a Galp Energia foi uma das três cotadas a contrariar a tendência de subida. A petrolífera perdeu 0,59% para 14,24 euros.



No setor do papel, a Navigator subiu 1,22% para 4,316 euros, a Semapa avançou 0,79% para 15,24 euros e a Altri ganhou 1,38% para 7,33 euros.

