BCP e Mota-Engil perdem 1,50% e pressionam bolsa de Lisboa

A bolsa nacional, tal como as restantes praças europeias, abriu esta quinta-feira no vermelho com as palavras de Jerome Powell a fazer eco. BCP e Mota-Engil caem 1,50%.

