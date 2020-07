BCP e Nos dão força ao PSI-20

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a subir 0,38% para os 4526,79 pontos. A contribuir para o desempenho estão 11 cotadas no verde, contra três no vermelho e quatro inalteradas.



Lá fora, o sentimento é igualmente positivo, numa altura em que os estímulos económicos aprovados para a Europa se juntam às esperanças colocadas nos testes de novas vacinas.





Por cá, o BCP e a Nos encabeçam os ganhos, com subidas de, respetivamente, 0,84% para os 10,81 cêntimos e 0,66% para os 3,65 euros.O banco liderado por Miguel Maya soma no dia em que divulgou uma quebra de 79% nos lucros do Bank Millennium, o seu braço polaco, tendo, contudo, superado as expectativas dos analistas. A instituição registou um resultado líquido de 72 milhões de zlótis (16,2 milhões de euros) no primeiro semestre e de 54 milhões de zlótis no segundo trimestre, uma quantia acima dos 51,1 milhões de zlótis que eram apontados pelos analistas para este último período.Já a Nos avança depois de ter anunciado ontem, já depois do fecho, que terminou o primeiro semestre do ano com um resultado líquido de 35 milhões de euros, o que representa uma queda de 61% face ao mesmo período do ano passado.Ainda em destaque no verde, segue a EDP. Os direitos de subscrição do aumento de capital da elétrica começaram hoje a negociar em bolsa com uma tendência positiva. Estrearam-se nos 10,7 cêntimos, acima do preço teórico de 10,61 cêntimos resultante da cotação de ontem das ações. Esta subida está a impulsionar as ações, que ganham 0,13% para 4,554 euros.



