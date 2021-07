BCP e papeleiras fazem PSI ganhar mais de 1%

A praça lisboeta encerrou em terreno positivo, com o índice de referência nacional a somar 1,21% para 5.075,81 pontos.

Das 18 cotadas que compõem o PSI-20, 13 fecharam em alta, 2 terminaram no vermelho e 3 ficaram inalteradas.

No resto da Europa, a tendência está a ser igualmente de subida, com o índice de referência Stoxx 600 a valorizar pela quarta sessão consecutiva e a estabelecer novos máximos históricos, com os investidores a focarem-se nos resultados trimestrais positivos de cotadas de peso e na garantia de uma política monetária flexível na região.

Por setores, apenas o do petróleo & gás segue em baixa no Velho Continente.

Por cá, a cotada que mais sustentou o índice de referência nacional foi o BCP, a subir perto de 0,90% para 0,12 euros.

Também as papeleiras contribuíram para o bom desempenho da praça lisboeta, com destaque para a Semapa, que disparou 5,84% para 11,60 euros e foi o título que mais terreno ganhou neste fecho de semana bolsista.

Já a Navigator somou 2,27% para 2,97 euros e a Altri avançou 1,97% para 5,18 euros.

Destaque ainda para a Jerónimo Martins, que registou um acréscimo de 1,21% para 16,68 euros.

A Pharol, que reporta hoje as suas contas do primeiro semestre, pulou 0,40% para 0,10 euros.

A Nos teve a segunda maior subida da sessão, ao escalar 3,67% para 3,17 euros, seguida dos CTT – que valorizaram 3,26% para se fixarem nos 4,44 euros.

Em queda estiveram apenas duas cotadas, a Ibersol e a EDP Renováveis. A subsidiária da EDP para as energias renováveis recuou 0,47% para 20,98 euros.





Ainda na energia, a EDP cresceu 1,08% para 4,57 euros, enquanto a Galp avançou 0,48% para 8,35 euros.

Inalteradas ficaram a REN, Ramada e Novabase.