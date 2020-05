BCP e Sonae caem mais de 1% e pressionam PSI-20

O PSI-20 abriu a cair 0,46% para 4.162,27 pontos, corrigindo de três sessões a fechar em terreno positivo.

As bolsas europeias também seguem em terreno negativo numa altura em que os investidores continuam a olhar para os indicadores económicos e resultados trimestrais das empresas, para avaliarem o impacto da pandemia, ao mesmo tempo que estão atentos aos progressos nos potenciais tratamentos da covid-19, como é o caso da vacina da Moderna, que garantiu um forte arranque de semana para os ativos de risco.

O BCP desvaloriza 1,2% para 9,06 cêntimos depois de ter anunciado os resultados do primeiro trimestre, período em que os lucros baixaram para 35,3 milhões de euros. Os analistas do CaixaBank BPI apontavam para uma queda mais acentuada, para 23 milhões de euros, face ao 153,8 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.

Depois do fecho da sessão de hoje será a vez da Sonae apresentar as contas do primeiro trimestre. As ações da cotada liderada por Cláudia Azevedo caem 1,57% para 0,659 euros. O CaixaBank/BPI antecipa que o retalho alimentar e eletrónico da Sonae tenha beneficiado com a pandemia, que reforçou as vendas em 6% nos primeiros três meses deste ano. Contudo, a cotada deverá ter fechado com um prejuízo de 7 milhões de euros no primeiro trimestre.

A EDP desce 0,02% para 4,074 euros depois de ontem ter anunciado que Paul Elliot Singer deixou de ter uma participação qualificada na elétrica portuguesa, ao reduzir a posição para menos de 2%.

Entre as restantes cotadas com maior peso no PSI-20, a Galp Energia soma 0,38% para 10,48 euros e a Jerónimo Martins desce 0,14% para 14,46 euros.

Fora do PSI-20, a Sonaecom desce 5,88% para 1,60 euros no dia em que desconta o dividendo de 8,3 cêntimos.