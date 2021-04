BCP, EDPR e Galp pressionam PSI-20 em dia de recordes nas bolsas mundiais

O PSI-20 fechou a cair 0,83% para 4.987,99 pontos, com 12 cotadas em queda e seis em alta, numa sessão que está a ser marcada pelos novos máximos históricos nas bolsas mundiais, à boleia do otimismo dos investidores com a recuperação da economia global e dos resultados das empresas.





O MSCI World, um dos principais barómetros das bolsas mundiais, atingiu um novo recorde esta quinta-feira, numa sessão em que os índices dos dois lados do Atlântico também negoceiam em máximos históricos.





O europeu Stoxx600 atingiu um recorde impulsionado pelas notícias positivas da ABB, que reviu em alta as suas previsões de resultados. Em Wall Street o S&P500 e o Dow Jones também atingiram máximos, depois de terem sido divulgados dados económicos animadores, que estão a dar força à convicção de muitos investidores que 2021 será o ano da grande recuperação da economia global.





As vendas a retalho nos EUA dispararam 9,8% em março deste ano, com os estímulos adicionais a impulsionaram o consumo na maior economia do mundo. Os dados sobre os novos pedidos de subsídio de desemprego, que recuaram para mínimos de março do ano passado, mostraram que o mercado laboral está a recuperar.



O terceiro grande foco dos investidores está a ser a temporada de resultados. Depois de JP Morgan, Goldman Sachs e Wells Fargo terem mostrado uma subida de três dígitos nos lucros do primeiro trimestre, hoje foi a vez de outros bancos como o Citigroup mostrarem números acima do esperado.





Este conjunto de notícias positivas não chegou a Lisboa, o que levou o PSI-20 a afastar-se ainda mais da marca dos 5 mil pontos que tinha conquistado nas últimas sessões.





O BCP foi o principal responsável pelo desempenho negativo, com as ações do banco a cederem 3,54% para 0,1172 euros, o que representa a queda mais acentuada do PSI-20, devido as notícias oriundas da Polónia.





O Bank Millennium, banco polaco detido a 50,1% pelo BCP, decidiu incluir provisões de 512 milhões de zlotis (112,4 milhões de euros ao câmbio atual) nas suas contas do primeiro trimestre e estima que os resultados líquidos dos primeiros três meses deste ano sejam negativos, anunciou o BCP em comunicado enviado à CMVM após o fecho da última sessão.





A Galp Energia manteve a toada negativa desde que apresentou os resultados preliminares do primeiro trimestre e também foi decisiva para a queda do PSI-20. Numa sessão em que o petróleo segue com fracas oscilações, as ações da Galp Energia caíram 1,78% para 9,80 euros.





A EDP Renováveis completa o trio de ações que mais penalizou o índice português. A companhia de energias verdes desvalorizou 0,92% para 19,35 euros e a casa mãe EDP recuou 0,12% para 5,08 euros.





Na assembleia-geral de ontem da EDP foram aprovados os órgãos sociais e o pagamento de um dividendo de 19 cêntimos por ação referente ao exercício de 2020, mantendo-se assim a remuneração que a EDP paga aos acionistas desde 2017.





Com quedas acima de 1%, os CTT e a REN também pressionaram o PSI-20, enquanto a Jerónimo Martins, a Navigator e a Semapa – embora com ganhos ligeiros – travaram quedas mais fortes no índice.