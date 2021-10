BCP em rota ascendente não consegue segurar PSI-20 no verde

O BCP é a estrela desta manhã no PSI-20. Nos primeiros minutos da negociação, o banco de Miguel Maya subia 1,32% e liderava os ganhos entre as cotadas do principal índice português. A instituição mantém a sua trajetória ascendente que dura há já duas semanas, impulsionada pelos ganhos do setor da banca, em terreno europeu, e também pelas recentes notícias da entrada no mercado da dívida sustentável e dos acordos judiciais fechados na Polónia.Ainda assim, a valorização do BCP não é suficiente para pôr a Bolsa de Lisboa em terreno positivo. O PSI-20 arrancou a manhã a negociar no vermelho, com perdas de 0,57%, para os 5501,99 pontos. Das 19 cotadas, duas estavam a puxar para cima, 12 desciam e quatro mantinham-se inalteradas.Para além do BCP, a Galp Energia também estava pintada a verde, com uma valorização de 0,24%. A energética portuguesa foi, na semana passada, considerada uma empresa favorita para investimento pela Goldman Sachs, que acha que as ações da cotada poderão subir até aos 14,50 euros. Neste momento encontram-se nos 10,02 euros.Do lado oposto, as quedas são lideradas pela Pharol, que cai 4,04%, seguida pela EDP Renováveis, com uma desvalorização de 2,30%. A casa-mãe EDP e a Jerónimo Martins também negoceiam do lado das perdas.A Bolsa de Lisboa está alinhada com as restantes praças europeias, todas em tons de vermelho esta manhã, com perdas na ordem do 1,00%. O Stoxx 600, o índice que agrega as principais empresas da Europa, caía 1,15%. Os investidores estão assustados com as subidas nos juros da dívida de vários países e temem que a inflação tenha vindo para ficar.(Notícia atualizada com mais informação)