BCP, energia e papel dão quarta sessão de ganhos à bolsa

O PSI-20 subiu 1,21% para 5.584,20 pontos, com 14 cotadas em alta, três em queda e uma inalterada. No resto da Europa a tendência também foi positiva, com os investidores a aliviarem a pressão sobre o mercado bolsista, depois de se ter resolvido as situações políticas em Itália e Espanha, que na semana passada provocaram perdas acentuadas nas bolsas e subidas dos juros dos países periféricos.

Na praça nacional, o destaque foi a Mota-Engil, com um ganho superior a 5% para 3,40 euros.

A Navigator também se destacou, pelo novo máximo histórico alcançado durante a sessão (5,57 euros). As acções da ex-Portucel fecharam a ganhar 2,11% para 5,56 euros. Este sentimento positivo foi partilhado pelo resto do sector do papel. Os títulos da Altri subiram 1,39% para 8,02 euros e a Semapa ganhou 0,46% para 21,95 euros.





As acções da EDP ganharam 1,16% para 3,406 euros, enquanto a EDP Renováveis apreciou 2,70% para 8,165 euros, nesta que foi a primeira sessão de negociação depois de a China Three Gorges (CTG) ter entregue o registo da oferta pública de aquisição (OPA). Este acto, que oficializa a operação, foi entregue na sexta-feira, 1 de Junho, tendo mantido as condições anunciadas no dia 11 de Maio.

A contribuir para os ganhos da bolsa esteve também a Jerónimo Martins a apreciar 1,51% para 13,74 euros. Já a Sonae SGPS desceu 1,13% para 1,048 euros.





A travar a subida do índice esteve ainda a Pharol, ao perder 0,19% para 0,2675 euros e os CTT, que deslizaram 0,42% para 2,842 euros.