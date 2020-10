BCP, Galp e grupo EDP içam bolsa nacional

A praça lisboeta encerrou em terreno positivo, com o PSI-20 a somar 1,04% para 4.222,44 pontos, com 8 cotadas no verde, 8 no vermelho e 2 inalteradas.

No resto da Europa, a tendência foi também de subida, com a perspetiva de novos estímulos nos EUA, pelo menos setoriais, a animarem a tendência.

Por cá, o BCP foi o título que mais ajudou ao bom desempenho do índice de referência nacional, com o banco liderado por Miguel Maya a ganhar 3,22% para 8,34 cêntimos por ação.

Também a Galp contribuiu para animar a bolsa, com uma subida de 2,68% para 8,492 euros num dia em que também os preços do petróleo seguem em alta.

O restante setor da energia transacionou igualmente com uma tónica positiva, com a EDP a valorizar 1,62% para 4,39 euros e a EDP Renováveis a registar um acréscimo de 2,37% para fechar a valer 14,52 euros. Já a REN subiu 0,84% para 2,40 euros.





Já o setor do retalho negociou com sinal vermelho, com a Jerónimo Martins a perder 0,25% para 14,19 euros e a Sonae a cair 0,17% para 0,571 euros.

A cotada que mais terreno perdeu na sessão de hoje foi, tal como ontem, a Corticeira Amorim, a cair 1,69% para 10,44 euros.

Já a que mais subiu foi a Mota-Engil, que somou 4,65% para 1,26 euros depois de ontem ter já sobressaído com a maior valorização ao disparar mais de 5%.





(notícia atualizada às 16:55)