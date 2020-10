BCP, Galp e Jerónimo dão gás à bolsa nacional

A praça lisboeta encerrou em terreno positivo, com o índice de referência nacional a somar 1,20% para 4.13598 pontos, tendo sido das que mais valorizou no Velho Continente.

No resto da Europa, a tendência foi igualmente de subida, com as melhoras do presidente norte-americano, Donald Trump, a darem novo fôlego.

Os médicos do chefe da Casa Branca indicaram que Trump poderá ter alta ainda hoje, o que animou os investidores depois do abalo de sexta-feira – quando se soube que Trump tinha testado positivo à covid-19, tendo sido internado por precaução, suscitando incertezas quanto às eleições presidenciais dos EUA a 3 de novembro.

Por cá, das 18 cotadas que compõem o PSI-20, apenas a Ibersol, EDP e Pharol fecharam no vermelho. A REN e a Novabase ficaram inalteradas face ao fecho de sexta-feira.

A Galp Energia foi a que mais valorizou, ao escalar 5,56% para 8,24 euros num dia em que também as cotações do petróleo registam fortes subidas.

Também o BCP contribuiu para impulsionar o índice de referência nacional, a subir 1,28 para 8,24 cêntimos por ação. Isto depois de na sexta-feira o banco liderado por Miguel Maya ter marcado um novo mínimo histórico, nos 7,9 cêntimos, ao perder perto de 4%.

O setor do retalho esteve igualmente entre os melhores desempenhos, com a Jerónimo Martins a somar 1,24% para 14,26 euros e a Sonae a avançar 1,59% para 0,58 euros.