o banco central da Polónia ter assegurado que o sistema financeiro polaco está preparado para a decisão da justiça europeia sobre os empréstimos em francos suíços, uma alusão a

o caso dos "frankowicze" que tem levantado questões sobre o Millennium Bank (unidade polaca do banco português).





A contribuir para o otimismo verificado nas bolsas europeias está a declaração do ministro chinês do Comércio que assegurou que Pequim e Washington estão comprometidas em garantir "progressos positivos" na próxima ronda negocial que as partes irão manter com vista à prossecução de um acordo que permitia equilibrar a relação comercial entre as duas maiores economias mundiais e assim pôr fim às medidas protecionistas mutuamente impostas ao longo do último ano.Em Lisboa foi o BCP que esteve em maior destaque, com o banco liderado por Miguel Maya a somar 4,07% para 0,1843 euros. O BCP recuperou parcialmente das perdas verificadas nas últimas quatro sessões e que levaram a cotação do banco para o nível mais baixo desde abril de 2017.Também a apoiar a prestação positiva do PSI-20 esteve o grupo EDP, já que a elétrica liderada por António Mexia (EDP) avançou 0,85% para 3,551 euros e a EDP Renováveis cresceu 1,54% para 9,90 euros. Continuando no setor da energia, a REN apreciou 1,58% para 2,565 euros, enquanto a Galp Energia contrariou a tendência com uma descida de 0,15% para 13,54 euros.Ainda a impulsionar esteve o retalho - a Jerónimo Martins ganhou 0,39% para 15,45 euros e a Sonae subiu 0,42% para 0,8425 euros - e os CTT (+0,67% para 1,948 euros).Já a travar uma maior subida da bolsa nacional esteve a Nos (-1,20% para 4,94 euros), a Semapa (-1,53% para 11,56 euros) e a Mota-Engil (-1,14% para 1,813 euros).(Notícia atualizada às 16:53)