BCP ganha mais de 1% e puxa pelo PSI-20. Altri e Pharol brilham

Nos últimos minutos de negociação, o banco liderado por Nuno Amado inverteu a tendência negativa do índice com ganhos de mais de 1%. No espectro verde destacam-se ainda a Pharol, a subir mais de 6% pela segunda sessão consecutiva, e a Altri, em máximos históricos.

Lisboa terminou a semana com o principal índice, o PSI-20, a subir 0,11% para os 5.527,86. Doze cotadas viram os seus títulos subir e as restantes rumaram no sentido inverso. O sentimento foi equivalente na restante Europa, com as principais praças a valorizar e o Stoxx 600 a colocar-se ligeiramente acima da linha de água, com uma subida de 0,01%.

Por cá, o BCP terminou a sessão com uma valorização de 1,19% para os 28,88 cêntimos. Já a Pharol, apesar de pesar menos no índice, é a cotada que mais subiu esta sexta-feira. Valorizou 6,22% para os 21,35 cêntimos por título. Já a Altri coloca-se em máximos históricos, atingindo os 5,90 euros com uma subida de 1,90%.





Numa nota mais negativa, a Galp cai 0,99% para os 15,95 euros, no mesmo dia em que o Exane baixou a recomendação da empresa de "neutral" para "underperform". O preço-alvo, que o banco colocava nos 16,50 euros, foi revisto para 15 euros.



Ainda no setor da energia, a EDP apresenta ganhos de apenas 0,06%. Já a subsidiária de energias limpas, a EDP Renováveis, sobe 0,25% para os 7,905 euros. Isto num dia em que os preços do petróleo estão em queda. O barril de Brent, referência para a Europa, cede 0,61% para os 73,33 dólares. Na reunião desta sexta-feira, a OPEP manifestou a intenção de prolongar os cortes na produção desta matéria prima de forma a manter a trajetória ascendente dos preços.