BCP leva Lisboa a contrariar Europa e fechar no verde

O PSI-20 despediu-se de setembro com um ganho de 0,76%, para 5.460,80 pontos, contrariando as quedas vividas na Europa, onde apenas o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantém acima da linha de água.Na derradeira sessão do mês, nove cotadas fecharam em alta, nove no vermelho e a Ibersol terminou o dia inalterada.O bom desempenho de Lisboa deve-se em grande medida à escalada de 3,84% do BCP, para os 15,67 cêntimos, prolongando a senda de valorização do banco liderado por Miguel Maya.Também a Greenvolt se destacou, ao ganhar 2,94%, para os 5,96 euros, bem como a Galp, com uma subida de 2,32%, até aos 9,80 euros.Pharol (1,78%), Corticeira Amorim (1,54%) e EDPR (1,52%) também valorizaram mais de 1%.A limitar os ganhos do principal índice nacional estiveram as retalhistas Jerónimo Martins (-0,55%, para 17,21 euros) e Sonae (-0,44%, para 90,85 cêntimos), bem como a EDP, que cedeu 0,33%, para 4,535 euros, e os CTT, que caíram 0,32%, para 4,655 euros.