BCP lidera ganhos. Lisboa negoceia no verde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PSI está a registar ganhos na segunda sessão da semana. O principal índice nacional valoriza 0,20% para 6.010,14 pontos.





Das 15 cotadas que compõem o índice, nove negociam em terreno positivo, quatro em terreno negativo e duas seguem inalteradas.



Lisboa avança 2% e "flirta" com os seis mil pontos. BCP lidera ganhos Leia Também

Das cotadas que mais ganham na praça de Lisboa, o BCP lidera (1,03%), seguido da Semapa (1,02%) e registam ambas uma subida acima de 1%.





Ainda a somar ganhos estão as energéticas Galp (0,80%) e Greenvolt (0,71%). Também a Jerónimo Martins regista uma valorização de 0,21%.





Com quedas no início de negociação desta terça-feira está a família EDP, com a EDP Renováveis a perder 0,18% e a empresa-mãe EDP a desvalorizar 0,38%. Já a Sonae vai também deslizando 0,18%, mas a que mais perde é a Corticeira Amorim, que cede 0,58%.





A negociar de forma inalterada, estão a REN e a Nos.