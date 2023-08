BCP lidera ganhos na bolsa de Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Com um bom desempenho esta manhã estiveram também as energéticas, lideradas pela Galp, que sobe 0,99%. A EDP Renováveis somava 0,70%, a Greenvolt 0,40%, a REN 0,20% e a EDP 0,17%.



Ainda no verde posicionaram-se a Ibersol (+0,90%), a Corticeira Amorim (+0,59%), a Mota-Engil (+0,42%) e a Sonae (+0,15%).



A pressionar o PSI esteve a Jerónimo Martins, a perder 0,25%, seguida da Altri (-0,24%) e da Navigator (-0,13%).

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira no verde, com o PSI a avançar 0,44% para 6062,50 pontos.Das 16 empresas que compõem o índice de referência, 10 apresentavam ganhos, três desciam e outras três - Semapa, Nos e CTT - estavam inalteradas.Na frente vai o BCP, a valorizar 1,40%, depois de, no fecho de terça-feira, ter deslizado