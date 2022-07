BCP lidera maré vermelha na bolsa de Lisboa

Leia Também Bolsa nacional não acompanha ganhos do resto da Europa. Energia e banca penalizam

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação em terreno negativo. O PSI cedia 0,66% nos primeiros minutos, para os 5.881,56 pontos, com quase todas as cotadas no vermelho. Salva-se a Nos, que tem liderado o 5G no país e que avança 0,53%, e os CTT, Mota-Engil e Semapa, que estão inalteradas face à cotação da sessão anterior.Os cinco pesos pesados do principal índice português estão todos a somar perdas, com o BCP a liderar. O banco liderado por Miguel Maya cai 2,66%, numa altura em que se discutem taxas aos lucros extraordinários do setor devido à conjuntura.O grupo EDP cede 0,96% e 0,6% - casa mãe e Renováveis respetivamente, mesmo depois de ontem ter avançado com a notícia da compra de mais um ativo na Polónia. A Galp Energia, que esta manhã anunciou ganhos consideráveis nas margens de refinaria no segundo trimestre do ano, cede 0,41%. A Jerónimo Martins é a cotada com o recuo menos expressivo, de 0,10%.Entre as empresas com os piores desempenhos, conta-se ainda a Greenvolt, que depois de ter batido máximos históricos esta semana, no arranque da sessão caía 2,25%. Já a Corticeira Amorim cedia 1,18%.A praça portuguesa não tem sido imune ao sentimento geral que se vive nos mercados mundiais, com os investidores a temerem um desacelarar da economia, deivido à invasão militar da Ucrânia e do disparo da inflação e consequente aumento das taxas de juro diretoras pelos bancos centrais.Notícia atualizada