BCP no leme dos ganhos em Lisboa apesar do prejuízo do Bank Millennium. Galp comanda perdas

A comandar as perdas está a Galp que desliza 3,78% para 9,86 euros apesar de ter registado uma subida homóloga de 86% nos lucros nos primeiros nove meses do ano.



No setor energético, EDP Renováveis soma 1,82% para 20,19 euros, acompanhada pela empresa-mãe que sobe 1,26% para 4,26 euros. Por sua vez, a Greenvolt ganha 1,87% para 7,63 euros. A REN sobe 0,60% para 2,49 euros.



No retalho, a Sonae valoriza 0,80% enquanto a Jerónimo Martins cresce 0,78% para 20,56 euros.



Entre as papeleiras, Altri acumula 0,99% para 5,62 euros, enquanto a Navigator perde 1,19% para 3,98 euros. Já a Semapa permanece inalterada em 12,72 euros.



A grande vencedora do arranque da sessão é a Nos que acumula 2,77% para 3,70 euros.



(Notícia atualizada às 8:38 com restantes cotações, além do BCP e Galp).



A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em terreno positivo, em linha com as congéneres europeias, a subir 0,56% para 5.522,97 pontos.Entre as 15 cotadas que compõe o PSI, 12 começaram o dia no verde, duas no vermelho e uma permanece inalterada.Do lado dos ganhos, o destaque vai para o BCP que soma 2,44% para 0,1387 euros, apesar do Millennium Bank, banco polaco detido pela instituição liderada por Miguel Maya, ter reportado um214 milhões de euros no terceiro trimestre.