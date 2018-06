BCP perde quase 2% e arrasta bolsa nacional

A bolsa nacional recua 0,51% para os 5.595,80 pontos, com apenas três cotadas a subir, uma inalterada e a larga maioria, 14, em trajectória descendente.

Na Europa o sentimento é igualmente negativo, com o principal agregador, o Stoxx 600, a desvalorizar 0,63% para os 363,52 pontos, penalizado sobretudo pelas cotadas da banca e pelas produtoras de matérias-primas.

Em Lisboa, o BCP abriu com uma queda de 1,77% para os 26,57 cêntimos, depois de sete sessões consecutivas de ganhos que valeram ao banco uma valorização de 13%.

A contribuir para as perdas estão também Galp e Jerónimo Martins. A petrolífera cai 0,49% para os 16,32 euros, respeitando a mesma tendência de quebra do mercado de petróleo. O barril de Brent, referência para a Europa, desliza 0,67% para os 76,80 dólares. Já a retalhista vê o valor dos títulos descer 0,45% para os 13,39 euros.

A EDP inicia a sessão ligeiramente acima da linha de água, com uma subida de 0,06% que põe os títulos a cotar nos 3,37 euros. Isto no dia em que a administração da eléctrica terá de se pronunciar acerca da oferta de aquisição lançada pela China Three Gorges. Espera-se que António Mexia recuse a proposta dos accionistas chineses no relatório sobre a oportunidade e as condições da oferta , uma vez que já a avaliou publicamente como "baixa". A CTG avançou o valor de 3,26 euros por acção.

Já a EDP Renováveis segue a desvalorizar 0,61% para os 8,15 euros. No caso desta subsidiária da EDP, a CTG oferece 7,33 euros por título, quando há um ano a gestão da empresa de energias limpas considerava razoável os 6,80 euros.