BCP perto de mínimos de quatro meses arrasta PSI-20 para quedas

O índice PSI-20 abriu a sessão desta terça-feira a desvalorizar 0,30% para os 4.274,19 pontos, acompanhando o ritmo das restantes bolsas europeias, apesar dos dados económicos positivos vindo da China.Assim, a bolsa portuguesa perde pela quarta sessão consecutiva, o que representa a maior sequência de quedas desde meados de agosto.Hoje, o BCP recua 0,98% para os 9,13 cêntimos por ação, muito perto de atingir um mínimo desde 22 de maio deste ano, quando a sua cotação valia 9 cêntimos.Para além da queda do banco liderado por Miguel Maya, também a petrolífera Galp assume uma desvalorização de 0,30% para os 8,826 euros por ação, num dia em que os preços do petróleo negoceiam ainda sem tendência firme definida.A retalhista Jerónimo Martins desvaloriza 1,18% para os 13,77 euros por ação.No grupo EDP, a casa-mãe vai ganhando 0,14% para os 4,230 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis avança 0,43% para os 14,12 euros.No resto da Europa o sentimento é igualmente negativo, com os investidores de olho já na reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos, marcada para amanhã.Hoje, a China mostrou dados positivos em relação às vendas a retalho e produção industrial de agosto. Já no Reino Unido, os dados referentes ao emprego mostraram um crescimento no número de desempregados no segundo trimestre deste ano, com a taxa de desemprego a situar-se nos 4,1%, em linha com as expectativas.