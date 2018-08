BCP puxa pelo PSI-20 em arranque com sinal positivo

A bolsa nacional avança 0,12% para os 5.504,06 pontos, com oito cotadas a subir, nove a descer e uma inalterada. Na Europa, o sentimento é igualmente positivo, com a maioria das principais praças a abrir no verde. Neste arranque de semana vão conhecer-se os resultados do índice que mede a confiança dos empresários alemães. Este é um bom barómetro para medir o grau de abrandamento da economia europeia e o impacto da imposição de tarifas comerciais por parte dos Estados Unidos nos níveis de confiança dos gestores.



Em Lisboa, o BCP impulsiona o desempenho do índice nacional, que conta também com a Jerónimo Martins e EDP a sustentar. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,51% para os 25,6 cêntimos. Já a retalhista soma 0,37% para os 13,45 euros e a EDP segue de perto a apreciar 0,30% para os 3,38 euros.





Ainda a alimentar as subidas estão as papeleiras, que se alinham todas do lado dos ganhos. A Semapa avança 0,67% para os 18,04 euros, enquanto Navigator e Altri registam variações mais ligeiras, ao avançarem 0,27% para os 4,44 euros e 0,12% para os 8,32 euros, respectivamente.