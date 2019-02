discurso do Estado da União, no Congresso. O líder da Administração norte-americana deverá deixar pistas sobre a política comercial dos Estados Unidos e outros assuntos em destaque nos mercados.

Por cá, o BCP impulsiona a negociação ao subir 0,52% para os 23,12 cêntimos, no dia em que a sua sucursal polaca, o Bank Millennium, revelou lucros recorde para o ano 2018. Outro dos pesos pesados da bolsa portuguesa, a EDP, contribui para o bom desempenho do índice com uma apreciação de 0,34% para os 3,21 euros. A elétrica liderada por Mexia regista esta terça-feira a sexta sessão sem quebras, tendo já tocado os 3,214 euros e, desta forma, atingido um máximo de 17 de outubro.

Ainda em destaque no verde está a papeleira Semapa, a afirmar-se como a cotada de maiores ganhos, ao somar 1,48% para os 15,10 euros.

A travar maiores ganhos do índice estão os CTT, que cedem 0,19% para os 3,10 euros.

(Notícia atualizada às 08:20 com mais dados da abertura)

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a valorizar 0,22% para os 5.104,81 pontos. A contribuir estão doze cotadas a subir e seguem apenas três em queda e ainda três inalteradas.O sentimento na Europa é igualmente positivo, no dia em que o presidente norte-americano, Donald Trump, vai fazer o