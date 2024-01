BCP recupera e dá a Lisboa melhor dia em duas semanas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O principal índice nacional deixou para trás as perdas da sessão de terça-feira, em que não resistiu à queda do BCP, e valorizou mais de 1% esta quarta-feira.Lisboa acompanhou o sentimento e a tendência das principais praças europeias, numa sessão que foi animada pela época de resultados, nomeadamente os da norte-americana Netflix referentes ao quarto trimestre de 2023.O PSI ganhou 0,93% para 6.327,26 pontos, tendo o melhor dia das últimas duas semanas. Das 16 cotadas, 12 negociaram em alta e quatro em baixa.O BCP foi o que mais valorizou, recuperando da queda de 6,75% de ontem, ao somou 3,28% para 0,2769 euros. O banco tinha sido penalizado por uma decisão da Fosun, o seu maior acionista, que vendeu 5,6% da sua participação fora de bolsa a um preço unitário de 0,278 euros , o que representou um desconto de 3,3%.Ainda a sustentar o índice nacional esteve a Jerónimo Martins, que recuperou das quedas dos últimos dias e avançou 1,74% para 21,02 euros, e a Galp - que subiu 0,89% para 14,16 euros, acompanhando os preços do petróleo, que negoceiam em terreno positivo nos mercados internacionais.Fora dos pesos pesados e ainda nas maiores subidas estiveram a Navigator, que cresceu 1,99% para 3,796 euros, encerrando a sessão em máximos de meados de outubro, bem como a Sonae - que avançou 0,895 para 0,903 euros -, os CTT, que somaram 0,82% para 3,71 euros, e a Semapa - que ganhou 0,71% para 14,22 euros.A Mota-Engil avançou uns ténues 0,1% para 4,835 euros, depois de ter atingido, na sessão de ontem, uma capitalização de mercado de 1,5 mil milhões de euros e tocado os 5,01 euros, um máximo intradiário desde 6 de outubro de 2014.Por sua vez, a EDP subiu 0,05% para 4,239 euros.Em sentido oposto à tendência principal, a EDP Renováveis perdeu 0,73% para 15,58 euros, a REN desvalorizou 0,655 para 2,275 euros e a Corticeira Amorim desceu 0,64% para 9,33 euros.