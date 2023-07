BCP segura bolsa de Lisboa no verde. EDP Renováveis pressiona

Fora do principal índice, o destaque vai para a Cofina, que ganha 5,45% para 0,464 euros, após a Cofina SGPS ter comunicado à CMVM que é a Expressão Livre que faz a oferta para a compra da Cofina Media. Dos compradores fazem parte quadros do grupo de media e outros investidores, como Paulo Fernandes e Cristiano Ronaldo.

A bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo esta terça-feira, mas por uma margem muito ligeira. O PSI avança 0,03%, para os 6.018,59 pontos, com quatro cotadas em alta, nove em queda e três inalteradas — Corticeira Amorim, Navigator e REN.A liderar os ganhos está o BCP ao valorizar 2,26% para os 0,2395 euros. Segue-se a Mota-Engil que sobe 0,87% para 2,325 euros, a Semapa a ganhar 0,78% para os 12,90 euros e a Galp a avançar 0,37% para 10,96 euros. Ontem, a petrolífera revelou os dados operacionais do segundo trimestre, tendo a margem de refinação superado as expectativas dos analistas.A EDP pressiona o índice com a Renováveis a tombar 1,25% para os 17,745 euros e a casa mãe a deslizar 0,72% para os 4,272 euros, apesar de ontem a JB Capital Markets ter revisto em alta os preços-alvo de ambas.Outro peso pesado, a Jerónimo Martins, também começou o dia no vermelho, a cair 0,31% para 25,92 euros. Ontem, a Bernstein reviu em alta o "target" da dona do Pingo Doce para 27 euros (contra os 23 euros da última nota de "research"), segundo a Bloomberg.A Corticeira Amorim, Navigator e REN abriram a sessão inalteradas.