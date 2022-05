BCP sobe 2% para máximos de dois meses. Lisboa acompanha Europa no verde

A bolsa de Lisboa acompanhou a cor predominante na Europa e arrancou a sessão no verde. O índice de referência nacional PSI começou o dia a somar 0,73% para 6.175,53 pontos. Das 15 cotadas que compõe o "benchmark" nacional, 10 iniciaram a sessão em terreno positivo, quatro no vermelho e uma inalterada.

O BCP comanda os ganhos, a subir 2,34% para 0,1835 euros, o valor mais elevado em dois meses. O banco liderado por Miguel Maya é acompanhado pela Mota-Engil que valoriza 1,58% para 1,41 euros.

No setor energético, a Galp sobe 1,55% para 11,49 euros, fechando o pódio dos ganhos no arranque da sessão, à boleia do preço do petróleo que quebra um jejum de duas sessões para valorizar no mercado internacional.

Ainda neste setor, as atenções estão viradas para a Greenvolt. A empresa liderada por João Manso Neto valoriza 1,33% para 6,87 euros depois de nesta terça-feira após a sessão ter reportado um lucro ajustado de 1,3 milhões de euros no primeiro trimestre.

Já a EDP sobe 1,14% para 4,80 euros, acompanhada do braço das renováveis que cresce 0,78% para 23,18 euros. Por sua vez, a REN ganga 0,66% para 3,05 euros.

No retalho, o sentimento é misto com a Jerónimo Martins a perder 0,42% para 18,57 euros, enquanto a Sonae valoriza 0,66% para 1,06 euros.

Entre as papeleiras, a Altri e a grande protagonista da sessão. Depois de esta terça-feira ter anunciado uma retificação ao valor em numerário do dividendo que começará a pagar esta quarta-feira, a empresa segue a subir 1,32% para 5,77 euros.

Já a Navigator cai 1,40% para 4,09 euros, acompanhada da Semapa que sofre uma queda de 0,54% para 14,82 euros.



(Notícia atualizada às 8:31 com cotações)