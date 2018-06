BCP sobe 3% e conduz bolsa nacional à terceira sessão de ganhos

A bolsa nacional está a subir pela terceira sessão consecutiva, a acompanhar a tendência das restantes praças europeias, com os investidores aliviados com a situação política que foi encontrada em Itália, que evita a realização de eleições.





O PSI-20 ganha 0,72% para 5.507,92 pontos, com 15 cotadas em alta, duas em queda e uma sem variação.





No dia em que o governo liderado por Giuseppe Conte toma posse em Itália, as praças europeias também marcam ganhos próximos de 1%, a recuperar do tombo sofrido na terça-feira, dia em que tudo apontava para novas eleições na terceira maior economia da Zona Euro.





Neste arranque de sessão os investidores estão a dar pouca relevância à situação política em Espanha, onde Mariano Rajoy deverá perder a moção de censura e ver o seu lugar de chefe de Governo ser ocupado por Pedro Sánchez do PSOE.





Em Lisboa é o BCP que continua a impulsionar o PSI-20, com o banco a ganhar 2,91% para 0,2585 euros, depois de na terça-feira ter afundado para mínimos de Outubro do ano passado.





No último dia em que a China Three Gorges tem para registar a OPA sobre a EDP, as acções da eléctrica sobem 0,36% para 3,362 euros.





Nas cotadas em destaque pela positiva está também a Altri, que avança 1,01% para 7,98 euros, bem como a Navigator, que ganha 0,84% para 5,385 euros.