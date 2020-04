BCP sobe mais de 1% e dá ganhos ligeiros ao PSI-20

Depois de ter desvalorizado mais de 2% na sessão de ontem, o PSI-20 segue esta quarta-feira com uma subida ligeira, impulsionada sobretudo pela valorização de pesos pesados, como o BCP. O principal índice nacional soma 0,25% para 4.045,84 pontos com seis cotadas em alta, dez em queda e duas inalteradas.





Na Europa, a sessão também é de ganhos, com os investidores a afastarem-se do sentimento de aversão ao risco que marcou a sessão de ontem e a regressarem ao mercado acionista. A bolsa de Amesterdão ganha mais de 1% enquanto o francês CAC40 soma 0,38%.





Por cá, os ganhos estão a ser impulsionados pelo BCP, EDP e Galp Energia. O banco liderado por Miguel Maya avança 1,30% para 9,32 cêntimos, a EDP soma 1,32% para 3,749 euros e a Galp Energia valoriza 1,15% para 9,168 euros, contrariando a evolução do petróleo nos mercados internacionais.





Ainda na energia, a EDP Renováveis cai 0,38% para 10,40 euros.





Do lado dos ganhos seguem ainda a Altri e a Jerónimo Martins, com subidas de 0,99% para 4,490 euros e 0,77% para 15,755 euros, respetivamente.





Ainda no setor da pasta e do papel, a Semapa desliza 0,93% para 8,55 euros e a Navigator desce 0,44% para 2,256 euros depois de ter revelado ontem que vai reduzir em 15% a produção de papel UWF, com efeitos imediatos, devido à quebra nas encomendas nas últimas semanas.





A Mota-Engil, que não vai pagar dividendos relativos ao exercício de 2019, como foi ontem noticiado, desce 0,55% para 1,086 euros.