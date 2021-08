BCP sobe mais de 1% no maior ciclo de ganhos em três meses. PSI-20 termina em alta

CaixaBank BPI sublinhava que o BCP era segundo banco da Península Ibérica com um maior retorno potencial , entre os "players" que o banco de investimento cobre. Mas é também o que tem a segunda recomendação mais baixa entre os pares.





Os preços do "ouro negro" seguem em alta , impulsionados pelas tensões no Médio Oriente, se bem que os receios em torno do aumento de casos de covid esteja a travar maiores ganhos.

o Santander cortou a recomendação sobre as ações da EDP Renováveis. O banco de investimento enviou esta quinta-feira, 5 de agosto, uma nota aos clientes em que passou a posição para "underweight", sendo que esta recomendação estava sob revisão desde julho.

A análise assinada por Bosco Muguiro coloca o "price-target" dos títulos em 20,45 euros, o que representa um potencial de valorização de apenas 0,9% face aos 20,42 euros em que a EDP Renováveis fechou a última sessão. Esta quinta-feira, os títulos recuam 1% para

20,42

euros por ação, num PSI-20 que abriu em queda, mas inverteu a tendência a meio da manhã. Segue em ligeira alta, de 0,36%.

A penúltima sessão desta semana sorriu para o índice PSI-20, que assim conseguiu recuperar fôlego depois de a queda registada ontem. A bolsa nacional terminou o dia com uma valorização de 0,39% para os 5.132,02 pontos, em linha com o sentimento registado no resto da Europa, num dia de vários resultados de grandes empresas.Por cá, um dos destaques foi para o BCP, que registou a sua terceira subida consecutiva, o que representou o maior ciclo de subidas desde meio de maio deste ano. O banco liderado por Miguel Maya valorizou 1,64% para os 12,37 cêntimos por ação.No inicío desta semana, uma nota do Os ganhos entre as empresas portuguesas foram liderados pela Ibersol (2,02% para os 6.06 euros por ação), a que se seguiu o BCP. Também os CTT - Correios de Portugal terminaram o dia com um ganho de 0,57% para os 4,39 euros, minutos antes de apresentarem resultados.Em território positivo terminou ainda a petrolífera Galp, que valorizou 1,10% para os 8,42 euros, seguindo a tendência positiva dos preços do petróleo.A cair estiveram as ações da EDP (-0,11%) e da EDP Renováveis (-1,16%). Hoje,