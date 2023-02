BCP soma e segue a ganhar mais 3%. Bolsa de Lisboa no verde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O banco - que se prepara para apresentar resultados na próxima segunda-feira - ganha 2,95% para 0,2162 euros por ação, o valor mais elevado desde agosto de 2019.



Nesta sessão o BCP está a beneficiar da revisão em alta da recomendação para as ações por parte do Credit Suisse. A analista financeira

Mas o sentimento positivo em relação às ações já se prolonga há três sessões consecutivas, levando os títulos a ganharem mais de 40% desde o início do ano.



Em alta na sessão desta terça-feira da bolsa de Lisboa seguem igualmente as papeleiras Semapa (0,75%), Navigator (0,24%) e Altri (0,22%). Na energia, a Galp avança 0,43% e a EDP sobe 0,19%, enquanto, no retalho, a Jerónimo Martins sobe 0,5% e a Sonae 0,1%.





Por outro lado, os CTT são a cotada que mais perde no arranque da sessão: 0,67% para 3,69 euros por ação. Greenvolt, Nos e EDP Renováveis também seguem no vermelho, mas todas com perdas inferires a 0,5%.





A bolsa de Lisboa arrancou a sessão no verde. O índice de referência PSI soma 0,35% paraPamela Zuluaga subiu a recomendação para neutral (do anterior nível "underperform", colocando o preço-alvo em 0,21 euros por ação (abaixo do consenso de 0,24 euros).