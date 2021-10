BCP tem pior semana em 3 meses, mas PSI-20 vai a máximos de 3 anos

s praças europeias pintaram-se de verde na sessão desta sexta-feira nesta que foi a melhor semana desde março. A época de resultados trimestrais, com várias cotadas a revelar contas acima das estimativas dos analistas, esteve a animar os investidores e a afastar os receios com a inflação.

O índice PSI-20 terminou esta última sessão da semana com um ganho de 0,67% para os 5.628,55 pontos, o que representa um máximo desde meados de 2018. No resto da Europa, o sentimento "verde" foi partilhado pelas restantes praças numa semana em que os resultados das empresas deram força.Por cá, o dia terminou com o "pé direito" para a maioria das cotadas nacionais, com destaque para a Jerónimo Martins que volta a renovar máximos históricos pelo segundo dia consecutivo. Hoje, a dona do Pingo Doce valorizou 1,50% para os 19,235 euros por ação.Acima da "linha de água" ficaram ainda empresas como a EDP Renováveis, com um ganho de 0,27% para os 22 euros por ação, e a Greenvolt, que avançou 1,43% para os 6,38 euros por ação. Estas duas cotadas foram as que mais valorizaram no acumular da semana com ganhos em torno dos 8%.Em queda estiveram pesos-pesados como a EDP - Energias de Portugal, que encolheu 0,87% para os 4,667 euros por ação e ainda o BCP, que perdeu 0,06% para os 15,50 cêntimos por ação. Na semana, o banco liderado por Miguel Maya registou a pior queda desde julho deste ano ao cair mais de 7%.Lá fora, a