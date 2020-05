Ben Ritchie: Sem desconfinamento bolsas podem voltar a tocar mínimos

Ben Ritchie, gestor de ações europeias da Aberdeen, acredita que as bolsas já descontaram o impacto da crise da covid-19 nas contas das empresas, em 2020. No entanto, a recuperação estará dependente da capacidade de levantar as restrições na economia.