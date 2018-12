Benfica sobe quase 10% após goleada na Luz

Com a vitória frente ao Braga, o clube das águias ultrapassou o Sporting no segundo lugar. Segue agora com 32 pontos no campeonato.

As acções da SAD do Benfica estão a valorizar quase 10%, na sessão desta segunda-feira, 24 de Dezembro. Isto depois de o clube ter goleado o Braga e ultrapassado o Sporting no segundo lugar do campeonato.

Os títulos estão a subir 9,37% para 1,75 euros, tendo trocado de mãos 604 acções, o que compara com uma média diária de 5.049 registada nos últimos seis meses.

A menor liquidez é típica da sessão de hoje, véspera de Natal, quando muitos investidores já estão ausentes para comemorar a época festiva. É também uma sessão que vai terminar mais cedo do que o habitual.

A subida das acções do Benfica acontece depois de a equipa comandada por Rui Vitória ter vencido frente ao Braga por seis bolas a duas, levando a equipa a cair para o quarto lugar do campeonato. Já o clube das águias conquistou assim o segundo lugar, com 32 pontos.



O FC Porto mantém-se na liderança do campeonato, com 36 pontos, depois de ter ganhado ontem ao Rio Ave por 2-1. Em terceiro lugar segue agora o Sporting, com 31 pontos, tendo sofrido uma derrota frente ao Vitória de Guimarães.