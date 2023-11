"Big tech" dão força a Wall Street. S&P e Nasdaq com série mais longa de ganhos em dois anos

As bolsas norte-americanas abriram em terreno negativo, num dia em que os investidores mantiveram o apetite pelo risco, apesar do tom "hawkish" por parte de alguns membros da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos. As "big tech" ajudaram a impulsionar o S&P e o Nasdaq.O S&P 500, índice de referência, subiu 0,28% para 4.378,38 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,9% para 13.639,86 pontos, tendo ambos fechado a série mais longa de ganhos desde outubro de 2021.O industrial Dow Jones, por sua vez, valorizou 0,17% para 34.152,6 pontos.Entre as principais movimentações, a Microsoft valorizou 1,18% para 360,73 dólares, tendo terminado o dia em máximos históricos. Também a Amazon, a Apple e a Alphabet remataram no verde, com uma subida de 2,09%, 1,49% e 0,69%, respetivamente."A recente movimentação das ações é consistente com a nossa visão de que o pessimismo dos investidores foi exagerado", afirmou Solita Marcelli, responsável pelo investimento na UBS Global Wealth, em declarações à Bloomberg. "Apesar de continuarmos a ver adversidades a curto prazo para as ações, acreditamos que estão em curso as condições para retornos positivos ao longo dos próximos seis a 12 meses", acrescentou.