"Big tech" pesam mais que Powell e levam Wall Street a máximos históricos

a Microsoft avançou 1,84% para 411,22 dólares e a Nvidia somou 4,97% para 661,6 dólares. Já a Apple destoou, com uma queda de 0,54% para 185,85 dólares, um dia após ter reportado lucros de 33.916 milhões de dólares no seu primeiro trimestre fiscal - terminado a 30 de dezembro. Apesar de positivos, as vendas na China desiludiram.

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, com os dados robustos do emprego nos Estados Unidos a animarem as perspetivas dos investidores quanto aos resultados corporativos.Mas, durante a negociação, todos os índices bateram máximos intradiários: o S&P chegou aos 4.975,29 pontos, o Nasdaq aos 15.664,21 pontos e o Dow nos 38.783,62 pontos. Isto num dia em que o entusiasmo quanto às "big tech" tiveram um peso maior do que Jerome Powell, presidente da Fed, que esta semana sinalizou que o banco central não tem pressa para começar a descer os juros.Entre as principais movimentações,, depois de durante a sessão ter chegado aos 485,96 dólares.O otimismo económico superou os receios quanto à hipótese de a Fed optar por começar a cortar os juros mais tarde devido à robustez da economia e do mercado laboral. Isto depois de ter sido conhecido que a economia norte-americana criou 350 mil postos de trabalho em janeiro, quase mais do dobro do que o esperado pelos analistas."Tal como muitos foram apanhados desprevenidos pela recessão que nunca aconteceu em 2023, há sempre possibilidade de terminar outro ano sem recessão", afirmou Chris Zaccarelli, analista na Independe Advisor Alliance, em declarações à Bloomberg.