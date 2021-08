BlackRock continua a aumentar participação na EDP para os 7,38%

A BlackRock voltou a reforçar a sua presença na EDP passando de 7,12% para os 7,38%, depois de vários aumentos sucessivos nos últimos meses, informa a elétrica num comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

5,71% e depois, no final de abril, voltou a reforçar para a casa dos 7,09%, tendo depois subido para a casa dos 7,12%.





"No dia 18 de Agosto de 2021, a BlackRock comunicou à EDP, nos termos do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, que a respectiva subsidiária BlackRock Fund Advisors atingiu uma participação qualificada de 2,00% do capital social e dos respetivos direitos de voto da EDP, detidos directamente", pode ler-se no mesmo documento.Adianta que "na referida data, a participação total da BlackRock era de 7,38%, representando uma subida face à anterior posição de 7,12% comunicada ao mercado a 20 de Maio de 2021".Nos últimos meses este fundo gigante norte-americano tem aumento a sua exposição à empresa liderada por Miguel Stilwell. Em março anunciou um reforço para