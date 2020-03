O fundo de investimento BlackRock reduziu a sua participação qualificada no capital e direitos de voto da EDP para menos de 5%, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o mesmo documento, a redução do patamar de 5% aconteceu na passada sexta-feira.



Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP subiram 4,70% para 3,61 euros.





"No dia 23 de março de 2020, a BlackRock comunicou à EDP [...] que detém uma participação qualificada de 4,51% do capital social e dos direitos de voto da EDP", lê-se no comunicado remetido ao mercado.Antes desta operação, a BlackRock detinha uma posição de 5,06% no capital da elétrica.