BNP Paribas aumenta recomendação para a Galp e ações sobem 1,5%

Quando um ativo negoceia acima da média móvel, significa que está a assumir uma tendência ascendente e que há mais hipóteses de começar a subir nos próximos tempos. A média móvel simples calcula-se somando os preços de fecho do ativo em análise num determinado período de tempo - neste caso 90 e 200 dias - e dividindo esse valor pelos dias da extensão temporal analisada.



Este ano, a Galp enfrenta um ano desafiante em bolsa, tendo a sua cotação desvalorizado cerca de 34% desde janeiro até hoje. Ainda assim está a dar sinais de recuperação em agosto, estando a negociar acima da média móvel dos últimos 90 e 200 dias (linhas cor de rosa e verde no gráfico abaixo, respetivamente).





A Galp registou um resultado líquido ajustado (RCA) negativo de 52 milhões de euros no segundo trimestre do ano, um valor que compara com lucros de 199 milhões de euros no mesmo período do ano passado e um prejuízo de 59 milhões de euros estimado pelos analistas.

As ações da Galp Energia estão a subir 1,50% para os 9,756 euros na bolsa de Lisboa, depois de o banco Exane BNP Paribas ter aumentado a recomendação da empresa portuguesa de "Neutral" para "Outperform", apesar de o ano desafiante que a petrolífera está a ter.Apesar do aumento na recomendação, os analistas do banco de investimento francês optaram por manter o preço-alvo inalterado nos 11,50 euros por ação, o que implica um retorno potencial de 19% face ao valor do fecho da sessão de ontem. Por esta altura, a Galp tem 17 recomendações de "Comprar", oito de "Manter" e uma a aconselhar "Vender".Até ao momento, foram transacionadas cerca de 372 mil ações da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva, que compara com a liquidez média diária dos últimos seis meses fixada em 2,5 milhões. A subida de hoje permite à petrolífera estar a negociar em máximos desde o passado dia 27 de julho.A subida de hoje está em linha com os ganhos no índice PSI-20, bem como no setor de "Oil & Gas" na Europa.