BNP Paribas tem mais de 2% da Jerónimo Martins

O BNP Paribas tem uma participação qualificada na Jerónimo Martins, tendo alcançado este patamar no dia 20 de Agosto, de acordo com o comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O BNP passou a deter 2,04% do capital da retalhista, ou seja, cerca de 12,6 milhões de acções.

O comunicado revela que o limiar dos 2% foi alcançado no dia 20 de Agosto. Tendo em consideração o valor de fecho dos títulos da Jerónimo nesse dia, o investimento feito ronda os 164 milhões de euros. Contudo, não é possível confirmar estes valores, uma vez que não é divulgado dados sobre as operações. Ou seja, não se sabe se as acções foram compradas todas no mesmo dia e por que valor.

No comunicado é ainda possível verificar que das acções compradas, 0,511% são detidas de forma directa, enquanto o restante capital é detido indirectamente.