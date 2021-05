Boeing ajuda Dow mas inflação quebra S&P 500 e Nasdaq

O Dow Jones fechou a somar 0,36%, para se fixar nos 34.207,84 pontos. Isto depois de a 10 de maio ter estabelecido um máximo histórico nos 35.091,56 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,08%, para 4.155,86 pontos. No dia 7 de maio fixou um valor nunca antes atingido, nos 4.238,04 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,48% para 13.470,99 pontos.

A contribuir para o otimismo inicial estiveram os bons dados relativos aos índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit, dos serviços e indústria, que melhoraram substancialmente em maio.

No entanto, os receios quanto à inflação acabaram por pesar mais e na reta final da sessão o Nasdaq e o S&P 500 não conseguiram manter o fôlego em terreno positivo.

Dos três índices, só o Dow conseguiu manter-se à tona, muito à conta da Boeig, que somou mais de 3% depois de algumas fontes do setor terem dito que a fabricante de aviões já delineou o plano preliminar no sentido de aumentar a produção do 737 Max – que esteve em terra devido a dois acidentes fatais – para 42 aeronaves por mês no outono de 2022.