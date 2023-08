Bolsa a verde. Altri sobe mais de 2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

tendência positiva do setor dos últimos dias. Na semana passada, a empresa anunciou um aumento nos preços da pasta de papel em setembro.



A ajudar a bolsa estavam também outros pesos-pesados do índice nacional, como a Galp, que escala 0,97% para 12,465 euros, a Mota-Engil, que sobe 0,96% para 2,64 euros, e o BCP, que trepa 0,80% para 0,2517 euros. EDP e Jerónimo Martins são outras empresas de peso a subir esta manhã: 0,72% e 0,59%, respetivamente.



A perder destaca-se o setor das renováveis, com a Greenvolt a desvalorizar 0,24% e a EDP Renováveis a recuar 0,17%.





A bolsa de Lisboa arrancou a semana a valorizar, com o índice de referência, o PSI, a avançar 0,52% para 6152,81 pontos.Das 16 maiores cotadas, 10 registavam ganhos, três desciam e outras três mantinham-se inalteradas (REN, Corticeira Amorim e Ibersol).A liderar ganhos estava a Altri, a subir 2,35% para 4,440 euros, seguindo aNotícia atualizada às 08:30