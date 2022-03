Bolsa acompanha manhã de ganhos na Europa com BCP a impulsionar

A praça lisboeta arrancou a semana em alta, com o índice PSI-20 a seguir a recuperação registada pelas principais praças europeias. A animar a negociação em Lisboa seguem as subidas do BCP e das papeleiras.O PSI-20 soma 0,32% para 5.625,81 pontos, com 13 ações em alta, cinco em queda e uma inalterada. Na Europa, o sentimento é também de ganhos, com os investidores a aguardarem uma nova ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, que decorre esta manhã.O BCP é um dos títulos que mais impulsiona. O banco liderado por Miguel Maya sobe 0,72% para 14 cêntimos por ação.Em destaque estão, porém, as papeleiras. A Altri valoriza 1,79% para 5,70 euros e a Navigator segue a 1,5% para 3,26 euros.A contribuir para os ganhos segue ainda a Nos, com um ganho de 0,85% para 3,55 euros.Já a Galp está a travar uma valorização mais expressiva do índice. A petrolífera segue a perder 1,82% para 11,04 euros, numa manhã em que as cotações do petróleo estão a desvalorizar.Uma nota negativa ainda para a Jerónimo Martins. A retalhista portuguesa, com grande exposição à Polónia, onde detém a Biedronka, desce 0,61% para 18,83 euros.(Notícia atualizada)