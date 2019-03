Bolsa arranca semana em alta com papeleiras a impulsionar

A bolsa nacional abriu em alta, em linha com o comportamento das principais praças europeias, depois das bolsas terem na semana passada sofrido a maior queda do ano.

O PSI-20 soma 0,08% para 5.185,1 pontos, com 11 cotadas em alta, seis em queda e uma sem variação.

Na semana passada as bolsas foram penalizadas pelas perspetivas mais sombrias para a economia mundial, sendo que agora as atenções estão centradas nas votações decisivas que vão decorrer no parlamento britânico sobre o Brexit. As negociações entre Londres e Bruxelas persistem num impasse, pelo que os deputados arriscam votar acordo inalterado, o mesmo que em janeiro foi estrondosamente chumbado.

Na bolsa de Lisboa as empresas do setor da parta e papel destacam-se nos ganhos, com a Navigator a somar 1,26% para 4,352 euros e a Altri a ganhar 1,11% para 7,31 euros.

A EDP valoriza 0,34% para 3,241 euros depois de ter confirmado que pretende reforçar o investimento em energias renováveis e também alienar ativos. O plano estratégico será anunciado esta terça-feira e o comunicado da EDP à CMVM surge depois de, na sexta-feira, a Reuters, ter avançado que a EDP estava a trabalhar num plano de venda de alguns dos seus ativos de eletricidade em Portugal com o objetivo de libertar capital para investir na expansão na área de energias renováveis.

O BCP e a Jerónimo Martins contribuem para a alta do PSI-20 com ganhos ligeiros, enquanto a Galp Energia penaliza ao descer 0,73% para 14,30 euros.