Bolsa cai arrastada pela descida da Jerónimo Martins

(Notícia em atualização) O PSI-20 ainda iniciou a sessão a subir e a acompanhar a tendência das congéneres europeias, mas uma notícia sobre o mercado polaco está a pressionar a Jerónimo Martins e a ditar a descida do índice de 0,22% para 5.177,01 pontos, com 14 cotadas em alta, uma em queda e três inlateradas.A contribuir para a descida da bolsa está a Jerónimo Martins ao descer 2,85% para 14,13 euros, depois de ter sido noticiado que a Polónia quer impor novo imposto sobre o retalho a partir de 1 de setembro.Do lado oposto está a Navigator, ao subir 1,17% para 3,450 euros, no dia em que foi alvo de uma nota de análise por parte da Kepler Cheuvreux, que iniciou a cobertura da Navigator , com a avaliação a dar à ações um potencial de 17%.(Notícia em atualização)

A travar o entusiasmo está a ameaça de novas tarifas comerciais dos EUA sobre importações da União Europeia. Os EUA deverão avançar com tarifas adicionais sobre bens importados da União Europeia , no valor de cerca de quatro mil milhões de dólares e que incluem produtos como azeitonas, queijo italiano ou uísque escocês. Este conjunto de produtos junta-se à lista anunciada em abril, e que era composta por produtos cujas importações estavam avaliadas em 21 mil milhões de dólares. Este fator está a travar o entusiasmo dos investidores, ainda que as bolsas continuem a negociar no verde.