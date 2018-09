Bloomberg

Estas descidas do grupo EDP surgem numa altura em que a empresa liderada por António Mexia anda em processos com a Autoridade da Concorrência, que acusou a eléctrica de abuso de posição dominante, e com o Estado, devido às rendas da energia. As quedas surgem ainda no dia em que o Negócios noticia que a

sobre a oferta pública de aquisição (OPA) lançada sobre a EDP.



A bolsa nacional continua a desvalorizar. O PSI-20 está a descer 0,6% para 5.336,48 pontos, elevando para sete o número de sessões consecutivas em queda. Neste período, o principal índice da bolsa nacional encolheu 3,3% e está a negociar em mínimos de 4 de Abril.A praça portuguesa está assim a acompanhar a tendência das congéneres europeias, que também recuam, pressionadas pelos receios em torno dos emergentes: Turquia, Argentina e, mais recentemente, África do Sul. Além das crises financeiras que estão a assolar estes países, a guerra comercial continua a marcar o passo. Isto no dia em que EUA e Canadá voltam a sentar-se à mesa das negociações, para tentarem alcançar um acordo comercial, e em que termina a consulta pública nos EUA sobre a imposição de novas tarifas sobre importações da China avaliadas em 200 mil milhões de dólares.Num contexto de quedas generalizadas, Lisboa não escapa e recua assim mais de 0,5%, com 13 das 18 cotadas que compõem o principal índice a desvalorizarem. Há quatro cotadas que conseguem contrariar a tendência e uma que segue inalterada.O sector do retalho está em destaque, com quedas superiores a 1%. A Jerónimo Martins recua 1,06% para 12,66 euros, enquanto a Sonae SGPS perde 1,03% para 0,91 euros, atingindo um novo mínimo de Junho de 2017.Entre as cotadas da energia, a Galp é a que mais se destaca, ao perder 1,77% para 17,165 euros, numa altura em que os preços do petróleo também desvalorizam no mercado internacional. Já a EDP deprecia 0,15% para 3,325 euros e a EDP Renováveis cede 0,59% para 8,395 euros.Do lado oposto, e a evitar maiores descidas do índice, está o BCP, com uma subida de apenas 0,08% para 0,2504 euros, bem como a Nos, que ganha 0,04% para 4,878 euros. A Ibersol (+0,22%) e a REN (+0,08%) são as outras duas cotadas que contrariam a tendência de perdas no resto da bolsa.