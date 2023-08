Bolsa de Lisboa abre a deslizar para mínimos de mais de um mês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa portuguesa abriu a negociar novamente em terreno negativo, o que aconteceu nas últimas quatro sessões, à exceção de quarta-feira em que registou uma ténue subida. Desce agora a mínimos de 11 de julho. O PSI vai assim negociando à semelhança das congéneres europeias.O índice de referência nacional cede 0,21% para 5.968,42 pontos, com 10 cotadas no vermelho, cinco a subir e uma inalterada, a Ren.A registar a maior queda estão os CTT que descem 0,89% para 3,355 euros, seguido pela Nos a cair 0,67% para 3,282 euros e a Mota-Engil a recuar 0,62% para 2,41 euros.Entre os pesos pesados, o BCP cai 0,52% para 0,2471 euros, a Jerónimo Martins desce 0,34% até aos 23,6 euros e a Galp recua 0,21% para 12,155 euros.A impedir maiores perdas está a EDP que avança 0,17% para 4,093 euros e a EDP Renováveis que sobe uns ligeiros 0,06% para 16,34, recuperando de mínimos de março de 2021. A Greenvolt é a que mais sobe do principal índice nacional e ganha 0,25% para 6,045 euros.