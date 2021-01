Bolsa de Lisboa abre a semana com o pé direito com impulso da Galp

A bolsa lisboeta acordou com os pés de fora, mas conseguiu inverter o sentimento. O índice PSI-20 encerrou esta primeira sessão da semana a valorizar 0,41% para os 5.059,34 pontos, acompanhando o cenário nas restantes praças europeias.Num dia em que 80% das cotadas terminaram acima da sua média móvel dos últimos 200 dias, a Galp foi das que mais contribuiu para este desfecho positivo na bolsa nacional.A petrolífera que será liderada em breve por Andy Brown subiu 1,12% para os 9,050 euros por ação, depois de na sexta-feira anterior ter afundado quase 5%. Ainda assim, o preço do petróleo Brent - que serve de referência para Portugal - caiu cerca de 0,2%.A subir na praça portuguesa estiveram também a EDP (+0,34%) e a EDP Renováveis (+0,43%), assim como as duas cotadas do setor da pasta e do papel: a Navigator registou um ganho de 1,28% e a Altri conseguiu valorizar 1,69%.O BCP não resistiu às quedas (-0,46%) e está agora a negociar novamente abaixo do patamar dos 13 cêntimos por ação, apesar do sentimento positivo no setor da banca na Europa (+0,8%).Esta semana o foco dos investidores está na tomada de posse de Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos, bem como nas reuniões dos bancos centrais, com o Banco Central Europeu a dar o pontapé de saída na próxima quinta-feira.