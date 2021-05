Bolsa de Lisboa abre a subir com Nos em destaque após resultados

Leia Também Bolsas europeias recuperam à espera da inflação dos EUA. Petróleo sobe

O PSI-20 abriu a subir 0,67% para os 5.117,22 pontos, com 12 cotadas em alta, 3 em queda e 3 sem variação.As praças europeias seguem em alta, depois de ontem o Stoxx600 ter sofrido a maior queda deste ano, com uma descida acima de 2%.A subida da inflação continua a assustar o investidores, pelo que as expetativas estão agora centradas nos números de abril nos Estados Unidos, que serão divulgados esta quarta-feira. As estimativas dos economistas apontam para que o índice de preços no consumidor tenha mantido a tendência de subida, validando a tese de que a alta dos preços pode ameaçar a retoma da maior economia do mundo.A animar a Bolsa de Lisboa estão a EDP Renováveis e o BCP. A EDP Renováveis sobe 1,62% para uma cotação de 18,24 euros. Já as ações do banco liderado por Miguel Maya sobem 1,13% para os 14 cêntimos neste arranque da sessão, prolongando a tendência das últimas sessões e beneficiando com uma recomendação do Mediobanca, que passou de neutral para outperform, com um preço-alvo de 17 cêntimos.A EDP avança 0,89%, com os títulos da elétrica a negociar nos 4,42 euros. A Jerónimo Martins também segue em terreno positivo, valorizando 0,58% para 15,48 euros.Destaque ainda para a Nos, que regista a maior subida entre as cotadas na abertura, ao apreciar 1,77% para os 2,99 euros. A operadora apresentou resultados esta terça-feira, após o fecho do mercado. A Nos lucrou, no primeiro trimestre de 2021, 30,5 milhões de euros, o que compara com os primeiros prejuízos da sua história, registados um ano antes, de 10,4 milhões. Os resultados apresentados pela empresa ficaram acima das projeções dos analistas, que apontavam para que o lucro líquido da empresa se situasse nos 26,1 milhões de euros no primeiro trimestre.Com a maioria das cotadas em terreno positivo, a Galp, Ramada e a Altri perdem terreno no arranque da sessão. A Galp Energia desvaloriza 0,10%, com os títulos a negociar nos 10,03 euros.Os CTT, a Corticeira Amorim e a Novabase seguem inalteradas neste arranque.