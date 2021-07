Bolsa de Lisboa abre com queda ligeira, com BCP a liderar ganhos

A bolsa de Lisboa abriu a cair 0,04%, com o BCP a liderar os ganhos.O PSI-20 cai 0,04% para 5.147,22 pontos, com sete das cotadas em alta, oito em queda e três inalteradas no arranque.O BCP destaca-se no aranque, com ganhos de 0,47%, para 12,92 cêntimos por ação. Também a Jerónimo Martins, outros dos pesos-pesados do índice, está a valorizar 0,33% para os 16,63 euros.Já a energia pesa no arranque. A Galp deprecia 0,76% para 8,89 euros e também as cotadas do grupo EDP estão no vermelho: a EDP deprecia 0,06% para 4,657 euros e a Renováveis cai 0,48% para 20,62 euros.A Ibersol destaca-se nas perdas no arranque da sessão, ao depreciar 1,69% para 5,80 euros.Já a negociar em terreno positivo, destaca-se a Novabase, com ganhos de 0,46% para 4,37 euros, a Navigator, que avança 0,34% para 2,946 euros, e a Ramada, que aprecia 0,34% para 5,96 euros.(Notícia atualizada)